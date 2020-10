Mobilität in Krefeld : Rekordergebnis beim Stadtradeln

Gruppen-Touren wie im vergangenen Jahr mussten diesmal ausfallen. Trotzdem gab es beim Stadtradeln einen Rekord an gefahrenen Kilometern. Foto: Carola Puvogel

Krefeld So viele Kilometer wie 2020 wurden beim Stadtradeln noch nie erstrampelt. Dabei waren diesmal 161 Teilnehmer weniger am Start als 2019. Die Öko-Bilanz fällt entsprechend gut aus mit eingesparten 64 Tonnen Kohlendioxid.

Von Bärbel Kleinelsen

Etwas Gutes hat die Pandemie: Selten haben so viele Menschen in die Pedalen getreten wie in der Corona-Zeit. Fahrradhändler freuen sich über eine deutlich gestiegene Nachfrage nach Rädern aller Art und Klimaschützer über die dadurch erzielten CO2-Einsparungen. Auch das 12. Krefelder Stadtradeln folgte diesem Trend und endete mit einem neuen Rekord.

Und das, obwohl wegen der Pandemie keine gemeinsamen Radtouren angeboten werden konnten. Dennoch fuhren die Krefelder fleißig und sparten in den drei Stadtradel-Wochen laut Angaben der Stadt stolze 64 Tonnen Kohlendioxid (CO²) ein (Berechnung basiert auf 142 Gramm CO² pro Kilometer). Insgesamt erstrampelten 114 Teams mit 1.984 aktiven Radlern zwischen dem 31. August und 20. September 435.757 Kilometer. Zum Vergleich: In 2019 haben 2.145 Teilnehmern 431.225 Kilometer erradelt und „nur“ 61,2 Tonnen CO² eingespart, 2018 waren es 343.608 Kilometer von 1.357 Teilnehmern und 2017 insgesamt 277.754 Kilometer von 1.074 Teilnehmern.

Info Krefeld erreicht Platz 65 in Deutschland Deutschlandweit liegt Krefeld aktuell auf Platz 65 vor Nürnberg (432.856 Kilometer) und hinter Rheine (441.039 Kilometer). In Nordrhein-Westfalen liegt Krefeld auf Rang 19. Allerdings läuft in vielen Kommunen die Aktion noch. Bundesweit nehmen 1.409 Städte/Kommunen teil, in NRW sind es 259. Unangefochten auf den ersten drei Plätzen liegt Berlin (3.485.082 Kilometer) vor der Region Hannover (3.073.221 Kilometer) und der Metropole Ruhr (2.827.278 Kilometer).

Gewinner des stadtinternen Wettbewerbs ist einmal mehr das Team Moltke-on-Bike mit 35.764 Kilometer und 5.257 Kilogramm CO²-Einsparung vor dem Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium (32.212 Kilometer/ 4.735 Kilogramm CO²-Einsparung) und dem Verein Linker Niederrhein Ortsverein Krefeld (30.383 Kilometer/ 4.466 Kilogramm CO²-Einsparung).

Wirft man einen Blick auf die Leistungen der einzelnen Radler, dann liegen die acht Mitglieder des Teams Achtgrad mit im Schnitt 1.077 Kilometern (insgesamt 8.618 Kilometer) vor dem Team Radelfix (1.005/ 2.009) und dem Verein Linker Niederrhein Ortsverein Krefeld (949/ 30.383).

Bester Radler war denn auch Jochen Melles vom Team Achtgrad mit 2.347 Kilometer und 345 Kilogramm CO²-Einsparung. Auf den zweiten Platz fuhr Jennifer Ortlepp (Offenes Team Krefeld/ 2.074 Kilometer/ 304 Kilogramm CO²-Einsparung), und Adelheid Jakobs-Sturm vom Team Caritas Krefeld (1.908 Kilometer/ 280 Kilogramm CO²-Einsparung) erreichte Platz drei.

Mit dabei waren auch in diesem Jahr 15 Parlamentarier. Souverän verteidigte Gisela Klaer vom Team Rote Strampler mit 948 Kilometern und 139 Kilogramm CO²-Einsparung ihren Titel aus dem Vorjahr vor Team-Kollege Jürgen Hengst (631 Kilometer, 92 Kilogramm CO²-Einsparung). Heidi Matthias (Greenteam Krefeld) sammelte 492 Kilometer und sparte dadurch 72 Kilogramm CO² ein.

Mitgliederstärkstes Team war das Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium mit 322 Mitgliedern vor „Moltke-on-Bike“ (241) und dem Gymnasium am Stadtpark (144). Entsprechend fiel dann auch die Platzierung bei der Schul-Wertung aus.

Bei der Familien-Wertung erreichte das von uns begleitete Team Chaos mit 4.915 km und 722 kg CO² Einsparung den zweiten Platz hinter dem Team Die flotte Eibe mit 5.830 km und 857 kg CO² Einsparung. Das Team Bunter Haufen fuhr (4.378 km/ 643 kg CO² Einsparung) auf Platz drei.

Erfolgreich war auch in diesem Jahr wieder das Team Fischeln, das die Wertung in der Kategorie „Bürgerengagement“ mit 20.168 km und 2.965 kg CO² Einsparung anführt. Den Wettstreit der Verwaltungsmitarbeiter entschied das Team Finanzamt mit 9.196 km und 1.352 kg CO² Einsparung für sich, in der Kategorie Gesundheit siegte das Team Caritas (12.730 km/ 1.871 kg CO² Einsparung), bei den Unternehmen machte das Team Covestro-Uerdingen mit 10.953 km das Rennen und sparte 1.610 kg CO² ein.

Unter allen Stadtradlern hat Bürgermeisterin Gisela Klaer 40 Gewinner durch Losverfahren ermittelt. Sie dürfen sich über Stadtradel-Fahrradtaschen und Stadtradel-Fahrradhelme freuen und werden in Kürze per E-Mail benachrichtigt. Wegen der Corona-Pandemie wird es in diesem Jahr keine Abschlussfeier geben.