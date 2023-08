Veranstaltung im Stadtald Rekordprogramm beim Weltkindertag in Krefeld

„Es ist ein närrisches Jubiläum“, bemerkt Markus Schön. Damit spielt der Stadtdirektor auf die Zahl elf an. Zum nunmehr elften Mal organisiert das städtische Kinder- und Familienbüro das große Familienfest zum Weltkindertag im Stadtwald. Die Besucher erwartet am 3. September die bislang größte Variante des beliebten Festes. Von 13 bis 18 Uhr verwandeln sich erstmalig die kompletten Wiesenflächen im Stadtwald bis hin zum Jugendspielplatz in ein einziges Eldorado für Kinder und Jugendliche. „Wir haben nämlich auch etliche Angebote für ältere Kinder bzw. Jugendliche dabei“, hebt Joachim Perey vom städtischen Kinder- und Familienbüro hervor. 57 Stände mit Spiel-, Sport- und Bastelangeboten warten auf die Besucher, eine Rekordzahl. „Wir haben noch nie so viele neue Stände dabei gehabt wie in diesem Jahr“, freut sich Birgit Luttkus, ebenfalls vom städtischen Kinder- und Familienbüro, über das große Interesse seitens der verschiedenen Gruppierungen am Familienfest mitzuwirken. Gleich neun neue Partner sind mit von der Partie. Dazu gehören unter anderem der Fischelner Sportverein, der ein großes Trampolin mitbringt, und der Radsportverband NRW. Er bietet erstmalig einen Radparcours im Stadtwald an, der mit mitgebrachten Laufrädern und Fahrrädern gemeistert werden kann. Bei der evangelischen Kinder- und Familienhilfe Krefeld/Bruckhausen können die jungen Besucher Wutbälle produzieren und Windlichter bemalen. Entenangeln und Drachen basteln ist bei der Bürgerstiftung Krefeld angesagt.