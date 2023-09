Neubau für 360 Beschäftigte in Krefeld Rekord-Wärmepumpe für die neue Autobahnzentrale am Bahnhof

In sieben Monaten soll alles fertig sein: Im Mai 2024 wollen die rund 360 Beschäftigten der Autobahn Rheinland GmbH mit Sitz in Krefeld ihr neues Domizil südlich des Krefelder Hauptbahnhofs beziehen. Am gestrigen Freitag lieferte eine Fachfirma einen großen unscheinbar grauen Kasten an. Der aber hatte es in sich – er enthielt eine Wärmepumpe in Rekordgröße für den Neubau der neuen Hauptniederlassung Rheinland der Autobahn GmbH des Bundes. Rund 4,5 Tonnen wiegt das Gerät, das das Technologieunternehmen BOB aus Aachen künftig in jedes seiner Serienbürogebäude einbauen will.