Kunstprojekt in der Fabrik Heeder Künstler-Duo macht die Pförtnerloge zur Loge

Krefeld · Wer in den nächsten Wochen in der Südstadt von Menschen mit Kamera und Skizzenblock angesprochen und zur Architektur befragt wird, könnte sich im Handumdrehen in einem Künstlerprojekt wiederfinden. Was dahinter steckt.

06.06.2024 , 17:18 Uhr

Die Künstlerin Rebekka Reich und der Künstler Marcus Vila Richter sind in Krefeld unterwegs. Foto: reichrichter

Sie nehmen den Ort wörtlich: Die Künstlerin Rebekka Reich und der Künstler Marcus Vila Richter arbeiten aktuell in der Reihe „Pförtnerloge – prozessorientierte Kunst“ im kleinen Ausstellungsraum in der Fabrik Heeder: Bis 24. Juli zeigen sie an der Virchowstraße 130 ihr Projekt, das entsprechend den Namen „Loge“ trägt. Es ist eine Installation, die wachsen wird. In regelmäßigen Abständen macht sich das Künstlerduo nun auf Wanderungen durch den Südteil der Innenstadt, um mit den Bewohnern und der Architektur zu interagieren. Diese Aktionen werden in der „Loge“ in einem digitalen Wandregister gebündelt. Das Duo, das unter dem Namen reichrichter firmiert, arbeitet multimedial. Installation, Video, Audio, Zeichnung, Text, Druck, Kunstbuch, Fotografie und Vortrag fließen zusammen. Seit 2012 führen sie eine künstlerische Auseinandersetzung über die Grundbedingungen des Lebens. Dabei legen sie eine besondere Beachtung auf das „Wohnen“ als aktive Kraft bei der Gestaltung dieser Beziehung. Bis Mitte Juli können Passanten, die innerhalb der vier Wälle unterwegs sind, damit rechnen, das Künstlerduo zu treffen. Immer von Sonntag bis Mittwoch arbeiten sie auch in der Pförtnerloge und freuen sich über Besuche zum Tee. Sonst können die Zwischenergebnisse des Projekts durch die großen Scheiben der Pförtnerloge beobachtet werden. Die Auftaktveranstaltung für das Projekt ist am Freitag, 7. Juni, um 20 Uhr in der Pförtnerloge. Zum Abschluss am Samstag, 13. Juli, um 17 Uhr wird dort ein „Table Tea Talk“ angeboten. Die „Pförtnerloge“ wird für regionale und überregionale Kunst in Krefeld vom Bundesverband der Bildenden Kunst Niederrhein bespielt. „Loge“ ist das vierte Projekt unter dem Team mit Judith Anna Schmidt, Anne Fiedler und Emmanuel Mir. Ihr Programm legt einen Schwerpunkt auf ortsspezifische und prozessorientierte Kunst. Sie laden Künstlerinnen und Künstler sowie Kollektive ein, die eine forschungsbasierte und ergebnisoffene Arbeitsweise pflegen. So sollen Projekte präsentiert werden, die sich auf lokale Strukturen und Situationen beziehen und damit unterschiedliche Lebensrealitäten in Krefeld reflektieren. Nach einer Phase der Recherche und Analyse entwickeln die eingeladenen Gäste ihren künstlerischen Vorschlag vor Ort, gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit lokalen und regionalen Akteuren. Wer reichrichter treffen möchte, kann sie per E-Mail an hallo@reichrichter.de oder per Signal unter 0160 9557 0440 kontaktieren. Weitere Informationen stehen unter www.bbk.niederrhein.de und bei Instagram unter „@bbk_niederrhein“ sowie www.reichrichter.de und „@reichrichter_onsite“.

(ped)