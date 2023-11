IHK-Termin am 4. Dezember Regionalforum im Campus Fichtenhain diskutiert Thema Mobilität

Krefeld · Die Krefelder Unternehmerinnen und Unternehmer sehen in Bezug auf die Mobilität in der Seidenstadt viele Baustellen. Am 4. Dezember gibt es den Austausch mit Experten.

21.11.2023 , 18:00 Uhr

Die marode Rheinbrücke in Uerdingen ist eines der Themen beim Regionalforum Mobilität. Foto: Thomas Lammertz/Lammertz, Thomas (lamm)