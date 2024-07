Finanzen sind „fiktiv ausgeglichen“, Ausgleichsrücklage aufgebraucht Regierungspräsident gibt grünes Licht für Krefelder Doppelhaushalt

Noch muss die Stadt Krefeld kein Haushaltssicherungskonzept aufstellen. Der Regierungspräsident Thomas Schürmann ist darüber hinaus optimistisch, dass die Stadt Krefeld ihre Finanzen so in Ordnung hält, dass dies auch künftig nicht nötig sein wird. Diese Prognose gab Schürmann im Zuge der Verfügung zum Krefelder Doppelhaushalt für die Jahre 2024 und 2025 am gestrigen Montag ab. Der Haushalt könne nun bekanntgemacht werden und in Kraft treten, teilte die Bezirksregierung gestern mit. Die Stadt Krefeld plane für die beiden Haushaltsjahre nach Abzug eines globalen Minderaufwands mit Jahresfehlbeträgen von 25,2 beziehungsweise 46,4 Millionen Euro. Mit dem Finanzinstrument des globalen Minderaufwands könne im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung der Aufwendungen erfolgen. Die verbleibenden Jahresfehlbeträge würden in beiden Jahren durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in entsprechender Höhe gedeckt. Der Haushalt sei somit nach der Gemeindeordnung „fiktiv ausgeglichen“, informierte die Bezirksregierung. Die Ausgleichsrücklage werde im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vollständig verbraucht. Ab 2027 sei ein Rückgriff auf die allgemeine Rücklage zum Ausgleich des Haushalts notwendig. Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bestehe damit aber noch nicht, heißt es weiter.