Krefeld ist bunt : Regenbogenbahn wirbt für Offenheit und Toleranz

Krefeld Die Stadtwerke Krefeld bekennen sich zur Vielfalt und werben für den Christopher Street Day am 21. August in Krefeld. „Wir haben die SWK angesprochen und sind sofort auf offene Ohren gestoßen“, erzählt CSD-Vorsitzender Levent Sirkal.

Die Stadtwerke Krefeld stehen für Integration und Toleranz. Das belegen die Verantwortlichen nun durch eine offene und offensive Unterstützung des Christopher-Street-Days (CSD) in Krefeld am 21. August. Dafür hat das Unternehmen eine Straßenbahn in Regenbogenfarben lackiert. Sie wird ab Dienstag regulär im Fahrbetrieb sein und soll ein für alle sichtbares Zeichen für Toleranz darstellen. „Wir als SWK aber auch ich persönlich stehen für Vielfalt. Wir haben rund 3000 Mitarbeiter aller Nationalitäten, Glaubensrichtungen oder sexueller Orientierungen. Da ist es wichtig, ein deutliches Zeichen für Toleranz zusetzen“, sagt SWK-Vorstand Kerstin Abraham.

Es dürfte also noch die ein oder andere Aktion mehr kommen. Die Bahn allerdings soll beim Umzug selbst nicht dabei sein. „Nein, die fährt ganz normal im Linienbetrieb in Krefeld. Auf dem Zugweg liegen ja gar nicht überall Gleise“, sagt er weiter. „Ob die SWK es so takten, dass die Bahn dann irgendwann doch am Zugweg auftaucht, weiß ich nicht – es wäre natürlich sicher eine tolle Nummer“, setzt er schmunzelnd hinzu. So oder so: Der CSD 2021 soll ein neues Zeitalter für die Queer-Community in Krefeld einläuten.