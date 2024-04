Kleines Jubiläum in Uerdingen an der Niederstraße Reformhaus hat staubiges Image abgelegt

Als Philipp und Rebecca Pannenbäcker in Oberhausen das Licht der Welt erblickten, lag der Impuls zur Gründung der Bewegung Lebensreform, die einen neuen Blick auf das Leben, die Kunst, die Architektur und den Alltag beinhaltete, schon weit über 100 Jahre zurück. Mit ihr ging die Reformhaus-Idee einher, an deren Geschichte die beiden Uerdinger Geschäftsleute nunmehr genau 20 Jahre mitwirken. 2004 übernahmen der gelernte Tischler und die ausgebildete Reformhaus-Fachangestellte den gut 100 Quadratmeter großen Laden an der Niederstraße in der Uerdinger Fußgängerzone von den Vorgängern – Wolfgang und Margret Zansen. Deren Familie hatte das Reformhaus Vitana während des Zweiten Weltkriegs eröffnet.