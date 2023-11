Rat der Stadt Krefeld Nach scharfer Debatte Reform der Stadtbezirke beschlossen

SPD-Ratsfrau Maxi Leuchters betonte, die Reform sei notwendig, um künftig sichere Wahlen zu gewährleisten. Zuletzt hätten sich die rechtlich vorgeschriebenen Wahlbezirke über mehrere Stadtbezirke hingezogen; dadurch gebe es „ein relativ hohes Risiko, dass es zu Fehlern bei der Durchführung der Wahl kommt.“ Zudem werde es immer schwieriger, genügend Ehrenamtliche für die Arbeit in den Bezirksvertretungen zu gewinnen. Und dass die Bürger sicher weiterhin mit ihrem Stadtteil oder Quartier identifizieren, stand für Leuchters außer Frage. Die CDU schüre Ängste, tue so, als seien im Rathaus finstere Mächte am Werk, und behaupte, es sollten Stadtteilbüros geschlossen werden – alles falsch, so Leuchters. Karsten Ludwig von den Grünen betonte, die Reform sei notwendig, um die Bezirksvertretungen zukunftsfest zu machen. Bürgernähe der Politiker sei nicht von der Zahl der Bezirksvertretungen abhängig.