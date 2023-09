Alte Getreidemühle im Krefelder Hafen Rechtsstreit wegen Denkmal-Abriss in der Schwebe

Das Stadtbild Krefelds weist viele Denkmäler auf: Manche sind in tollem Zustand, andere eher verwahrlost. Manche stoßen auf große Akzeptanz, andere sind umstritten. Bürgerschaft und Besitzer zweifeln mitunter die Sinnhaftigkeit der Unterschutzstellung an. Einige Eigentümer und Nutzer rufen dann ein Gericht an, um eine Streichung der Immobilie aus der Denkmalliste oder sogar eine Erlaubnis zum Abriss der Gebäude zu erreichen. Aktuell gibt es eine auffällige Häufung von strittigen Diskussionen zu Denkmalangelegenheiten. Die Ausweisung eines Denkmalbereichs für die Uerdinger Altstadt findet nicht nur Freunde. Die Aufnahme von Teilen des Edelstahlwerks mitsamt historischem Verwaltungsgebäude an der Gladbacher Straße wird am Verwaltungsgericht Düsseldorf beklagt, und Entscheidungen derselben Justiz in der Landeshauptstadt in höherer Instanz angezweifelt.