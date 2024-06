Verfahren gegen Arbeitgeber eingeleitet Groß-Razzia des Zolls in der Krefelder Gastronomie

Groß-Razzia in Krefeld: Es geht um den Verdacht der illegalen Beschäftigung, Einschleusen von Ausländern und Sozialbetrug. Bei Kontrollen in der Gastronomie sind Beamte des Zolls mehreren Fällen möglicher Schwarzarbeit auf die Spur gekommen. Im Bezirk des Hauptzollamts waren 39 Kräfte im Einsatz, Unterstützung gab es durch Mitarbeiter der kommunalen Ausländerbehörden. Neben Hotel- und Gastronomiebetrieben in Krefeld kontrollierten die Fahnder weitere Einrichtungen in der Region, sie trafen dabei in 17 Objekten insgesamt 62 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an, die hinsichtlich der Beschäftigungsverhältnisse überprüft wurden.