American Football in Krefeld Was macht eigentlich die Faszination des Footballs aus?

Die American Footballer „Krefeld Ravens“ sind erst 2017 von einer Gruppe rund um die Brüder Dino und Aldo Volpe gegründet worden und haben seither in ihrer Geschichte erst ein einziges Spiel verloren. Die Mannschaft ist mittlerweile auf Platz eins der Dritten Liga angekommen. Zwischen 1000 und 2000 Fans kommen zu den Heimspielen in die Grotenburg. Fernziel ist der Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Generell wird American Football immer beliebter in Deutschland – warum? RP-Redakteur Sven Schalljo ist Football-infiziert und ehrenamtlich als Kommentator bei den Spielen der Ravens tätig. Wir baten ihn, Football für Anfänger zu erklären – was fesselt die Fans daran?