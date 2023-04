Zweiter dauerhafter Mieter neben dem KFC Uerdingen Ravens ziehen in die Grotenburg

Nach dem Spiel der Ravens wird am Samstag, 29. April, 18 Uhr, der KFC Uerdingen gegen TuRU Düsseldorf sein nächstes Heimspiel austragen. Einen Tag später, am 30. April, werden die Ravens wieder in der Grotenburg spielen. Um zwischen den Spielen zeiteffektiv die Linien markieren zu können, ist ein sogenannter Markierungsroboter angeschafft worden, der nach dem Fußballspiel des KFC Uerdingen die Markierung des Footballfeldes vornimmt. Am Freitagmittag war dieser Roboter in der Grotenburg erstmals im Einsatz.