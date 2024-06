Krefeld Ravens Krefeld Ravens Ladys wollen das beste Team Deutschlands werden

Der Teamgeist und die Leidenschaft zeichnen die Krefeld Ravens Ladys aus – und sind sicherlich wichtige Faktoren ihres Erfolgs. Mit ihrem Einstieg in den Spielbetrieb im vergangenen Jahr haben sich die Krefelder Football-Damen auf Anhieb als bestes Team in NRW einen Namen gemacht: Mit fünf Siegen und nur einer Niederlage wurden sie NRW-Meister. Und das nur ein Jahr nach ihrer Gründung. In der zweiten Damenbundesliga verfolgen sie jetzt größere Ziele.