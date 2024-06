Vermeintlicher Kellerbrand Rauchtopf für Bienen verursacht Feuerwehreinsatz in Krefeld

Die Feuerwehr Krefeld ist am Samstagnachmittag zu einem kuriosen Einsatz ausgerückt. Alarmiert worden war sie wegen eines vermeintlichen Kellerbrandes auf der Neukirchener Straße in Elfrath, wie sie am Sonntag mitteilte. Kräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr Traar waren im Einsatz und evakuierten zunächst das Haus, ehe sie in den Keller vordrangen.