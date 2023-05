Vorfall in Krefeld Raubüberfall auf Apotheke an der Marktstraße

Wie die Polizei mitteilte, hatte der Täter am Donnerstag, 11. Mai, gegen 17.10 Uhr den Verkaufsraum der Apotheke betreten und sich an den Tresen gestellt. Dort zog er für einen kurzen Moment seine Jacke hoch, zeigte auf die Waffe in seinem Hosenbund und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem das Opfer der Aufforderung nachgekommen war, flüchtete der Mann in Richtung Frankenring.