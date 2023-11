Aktion zugunsten der Krefelder Tafel Ratsherr verliert Wette gegen Krefelder Bürgerschaft

Lebensmittel und Geldspende von Krings kommen in einer für die Tafel schwierigen Zeit mit zunehmenden Herausforderungen. Die Zahl der Gäste liegt ungebrochen bei rund 5000, obwohl in der Corona-Epoche viele ältere Menschen aus Angst vor dem Virus fortgeblieben waren. Doch verzeichnete die Tafel 2022 rund 1000 Neuanmeldungen, viele davon ukrainische Flüchtlinge. Erstmals musste in dem Verein über Schließungen von Ausgabestellen diskutiert werden (was verhindert werden konnte), und erstmals in der Geschichte der Krefelder Tafel mussten die Verantwortlichen Lebensmittel dazukaufen. Dazu kommt ein anderes Phänomen: Die Logistik der Discounter und Supermärkte, die zu den großen Spendern der Tafel gehören, wird immer besser, was einerseits gut ist, denn so fallen weniger Lebensmittel als Abfall an. Andererseits bricht damit eine Quelle für Lebensmittel für die Tafel weg.