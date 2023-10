Debatte um Nahost in Krefeld Debatte um Gazakrieg – Ratsherr kündigt Zusammenarbeit im Rat auf

Der Streit um Legitimität und Auswirkungen des Gaza-Krieges zwischen Israel und Hamas erreicht den Krefelder Rat: Die Ratsgruppe Die Linke fordert in einem Antrag, die Zusammenarbeit mit den Dörfern Eizaria und Bani Zeid al Sharqiya im Westjordanland wieder aufzunehmen. In einer regelrechten Wut- und Empörungsrede hat Ratsherr Salih Tahusoglu („wir Krefeld“) via Facebook jegliche Zusammenarbeit mit den Parteien auf allen Ebenen angekündigt, die die seiner Meinung nach „real existierende faschistische Regierung“ in Israel unterstützen.