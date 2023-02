Krefelder Ratsherr hat Verwandte im Erdbebengebiet „Ich habe Rotz und Wasser geheult“

Wenn Salih Tahusoglu vom Schicksal seiner Verwandten erzählt, ist er von vielen Gefühlen gepackt: immer noch Entsetzen, Trauer, Wut, Dankbarkeit. Viele seiner Familienmitglieder leben in der vom Erdbeben stark zerstörten Stadt Antakya in der Region Hatay – die Stadt wurde zu 50 Prozent vom Erdbeben zerstört. „Ich habe in den vergangenen Tagen Rotz und Wasser geheult“, sagt Tahusoglu freimütig, „ich hab Straßen wiedererkannt, in denen ich als Kind mit meinen Freunden gespielt habe und die heute ein Trümmerfeld sind.“ Dankbar ist er, dass er keine nahen Verwandten verloren hat – und fast, so sagt er auch, habe er ein schlechtes Gewissen, weil er nicht anders kann als sich darüber zu freuen, während so viele trauern müssen.