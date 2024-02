Beeindruckender Beirag im Rat von Krefeld zum Thema Rassismus Demirs Rede – wie eine Familiengeschichte Rassismus fast heiter und leicht entlarvt

Der Rat hat sich in seiner Sitzung am Mittwoch eindrucksvoll gegen Rassismus positioniert – anhand eines von allen Ratsmitgliedern außer der AfD eingebrachten Antrags, Migranten zu schützen und sich gegen Rassismus und Rechtsextremismus zu stellen (wir berichteten). Es gab viele leidenschaftliche Wortbeiträge – der vielleicht anrührendste stammte vom CDU-Ratsherrn Mehmet Demir. Er hat die Kritik an Rassismus und Rechtsextremismus zum einen sehr grundsätzlich geäußert, ergänzte diesen Part dann aber um eine sehr persönliche Passage, in der er von seiner Familie erzählte. Seine Geschichte macht deutlich, wie absurd der Versuch ist, bei einer Mehr-Generationen-Einwanderungs- und Familiengeschichte Grenzen zu ziehen, die eben nie starr, sondern immer fließend sind. Das hatte trotz des ernsten Hintergrunds auch eine leichte, heitere Seite: Rassismus führt sich selbst ad absurdum, wenn er sich nur für fünf Cent auf Familiengeschichten mit lebenden, fühlenden Menschen einlässt und dann händeringend nach Grenzen suchen muss. Wir dokumentieren die entscheidende Passage: