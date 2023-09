Streitthema Surfpark in Krefeld Ratsfrau mahnt Stadtverwaltung ab und fordert Unterlassung

Der Bau des Surfparks am Elfrather See ist aus vielen Gründen umstritten. Die Stadtverwaltung in Person des Oberbürgermeisters Frank Meyer und des Stadtdirektors Markus Schön bereiten nach einem Beschluss des Stadtrates einen so genannten vorhabenbezogenen Bebauungsplan vor, der einzig dazu bestimmt ist, den Bau des Surfparks durch einen privaten Investor zu ermöglichen. Ob der Rat zu gegebenem Zeitpunkt für oder gegen den Bebauungsplan und damit für oder gegen den Surfpark stimmt, ist offen.