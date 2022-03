Krefelds Rat tagt am 31. März : Ratsfrau fordert Halteverbote und Bußgelder für vollgestellte Garagen

Björna Althoff ist Mitglied im Rat der Stadt Krefeld. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Björna Althoff will mit mehreren Maßnahmen dafür sorgen, dass das Stadtwaldviertel fahrradfreundlicher wird. Das könnte für manch einen teuer werden.

(frie) Absolutes Halteverbot auf Wilhelmshofallee und Jentgesallee, Anreise zum Museum mit ÖPNV oder Fahrrad, Stellplatznutzung auf dem eigenen Grundstück und Bußgelder bis zu 500 Euro für zweckentfremdete Garagen: Für Ratsfrau Björna Althoff wären dies denkbare Möglichkeiten um den öffentlichen Verkehrsraum fahrradfreundlicher zu machen. Unter der Überschrift „Private Grundstücksplätze sozial gerecht nutzen für mehr Radwege im öffentlichen Raum“ hat die unabhängige Einzelvertreterin daher für die nächste Ratssitzung einen entsprechenden Beschlussantrag formuliert.

Neben Vorschlägen zur Umsetzung im Stadtwaldviertel beinhaltet der Antrag den Wunsch, dass die Verwaltung auch im weiteren Stadtgebiet Straßenzüge daraufhin überprüft, wo Grundstückseigentümer beim Abstellen ihrer Fahrzeuge mehr in die Pflicht genommen werden können. „Sowohl die Jentgesallee als auch die Wilhelmshofallee sind Teil einer vom Stadtmarketing beworbenen ,Mies in Krefeld`-Radtour, weisen aber heute keine Fahrradfreundlichkeit auf“, stellt Althoff in ihrer Antragsbegründung fest. Aktuell sei es so, dass die Radfahrer und Radfahrerinnen „keinen eigenen Anteil an den genannten, jeweils sehr breiten Straßen, haben, und sie häufig ausweichend um alle parkenden Autos herum fahren müssten“, argumentiert Althoff. Häufig komme es daher für die Radler zu Verzögerungen des Weiterfahrens, wenn „der fließende PKW-Verkehr die Radfahrer nicht wieder nach einem parkenden Auto auf die Straße einbiegen lässt“.

Für eine Verbesserung der Situation würde laut Althoff die Einrichtung einer absoluten Halteverbotszone für die Wilhelmshofallee und für die Jentgesallee auf dem nördlichen Teil bis zur Friedrich-Ebert-Straße sorgen. Auf diese Weise könne die Möglichkeit zur Einrichtung von Radwegen geschaffen werden, die an diesen Stellen „wertvolle Radachsen, eine nachhaltige Aufwertung des Stadtbildes und eine Förderung der gesunden Fortbewegung“ wären. Für eine unproblematische Durchsetzung eines absoluten Halteverbots und der gleichzeitigen Einrichtung von Radwegen auf beiden Straßenseiten sprechen laut der Vertreterin von Fridays For Future die örtlichen Gegebenheiten der beiden Straßen, da, im Gegensatz zur Innenstadt, in der Wilhelmshofallee sowie der Jentgesalle eine „geringe Bebauungs-/Einwohnerdichte vorzufinden“ sei. Eine ausreichende Deckung des Stellplatzbedarfes der Anwohner ergebe sich nach Auffassung der Ratsfrau durch die Grundstückgrößen in dem Bereich. „Die Wohnhäuser haben jeweils ausreichend eigene Garagen oder offene Stellplätze für das Parken von eigenen Fahrzeugen.“ Dennoch, so die Kritik der Antragstellerin, werden diese privaten Abstellmöglichkeiten derzeit „offensichtlich weniger genutzt als der öffentliche Raum auf der Fahrbahn, vermutlich aus Gründen des wenige Sekunden schnelleren Losfahrens vom Straßenrand“.

Doch nicht allein die Bequemlichkeit der Anwohner sondern auch deren eventuell vollgestellte Garagen mit anderen Dingen als dem Auto sieht Althoff als Grund für das Parken im öffentlichen Verkehrsraum und somit zulasten der Allgemeinheit. Abhilfe könnten nach ihrer Auffassung Bußgelder schaffen. Ihr Vorschlag lautet daher an die Verwaltung, dass die Stadt „auf ihrer Internetseite sowie in einer Pressemitteilung kommuniziert, dass Garagen nicht zweckentfremdet werden dürfen und andernfalls Bußgelder bis zu 500 Euro drohen.“