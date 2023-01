Kritik an den Grünen wegen Lützerath „Splitterpartei“ – Krefelds Grüne sehen Althoff-Eintritt in „Klimaliste Deutschland“ gelassen

Alle Argumente der Grünen für den Kompromiss brandmarkte Althoff als falsch. Die Grünen hätten betont, das Abbaggern von Lützerath sei ‚ausgeurteilt’, es gehe um ‚Versorgungssicherheit‘, sie hätten ‚keinen Einfluss mehr’ gehabt und einen vorteilhaften Kohleausstieg ‚schon bis 2030’ herausgedealt. „Davon ist jede Aussage falsch“, so Althoff. Man hätte den neuen Hauptbetriebsplan maximal teilgenehmigen können. Die Kohle sei für die Versorgungssicherheit nicht notwendig und werde noch nicht einmal kurzfristig gefördert. „Ein Kohleausstieg, bei dem in kurzer Zeit mehr Kohle verbrannt wird als bei einem längeren, immer unwirtschaftlichen nützt dem Klimaschutz nichts und bricht zudem die gesetzlich festgelegten Emissionsbudgets des Energiesektors“, sagt Althoff. Auch wenn eine andere Koalition vielleicht ein noch fataleres Ergebnis hervorgebracht hätte, fühlten sich viele aus der Klimabewegung von den Grünen und ihrer PR-Kampagne verraten. „Ich sehe in der Klimaliste Deutschland gerade die Bundespartei, die den Klimabelang am nächsten an der Wissenschaft orientiert vertritt“, so Althoff weiter.