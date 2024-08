Nächste Runde im Streit um Informationen zum Surfpark-Gutachten Vorwurf der Lüge bleibt bestehen – Ratsfrau Althoff verklagt Meyer und Schön

Björna Althoff lässt nicht locker: Nachdem ihre Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Oberbürgermeister Frank Meyer und Stadtdirektor Markus Schön von der Bezirksregierung Düsseldorf abgelehnt wurde, zieht sie nun vor das Verwaltungsgericht Düsseldorf. Sie will bewirken, dass die Antworten der Verwaltungsspitze auf ihre Anfrage zur Vollständigkeit des veröffentlichten Surfpark-Rechtsgutachten rechtswidrig eingestuft werden, weil sie unwahr gewesen seien. Anwaltlich vertreten wird sie von zwei Anwälten der Kanzlei Brock Müller Ziegenbein, die sich auf das öffentliche Äußerungsrecht spezialisiert haben: Fiete Kalscheuer und Nicolas Harding, beides promovierte Juristen, kommen zu dem Ergebnis, „dass sowohl Oberbürgermeister als auch Stadtdirektor bewusst unwahre Tatsachenbehauptungen verbreitet und so gegen das Sachlichkeits- und Richtigkeitsgebot verstoßen haben“. Dieser Verstoß gehe jeweils mit einem rechtswidrigen Eingriff in das freie Mandat von Althoff einher.