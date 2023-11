Toller Jecken-Start in Krefeld Krefelder Rathausschlüssel liegt in närrischen Händen

„Wir fangen jetzt an, dann sind wir auf jeden Fall vor Köln dran“, mit diesen Worten tritt Peter Bossers an das Pult im historischen Ratssaal des Krefelder Rathauses. Damit hat der Präsident vom Comitee Crefelder Carneval (CCC) die ersten Lacher auf seiner Seite. Es ist wenige Minuten vor 11.11 Uhr und damit läutet Bossers einen Moment ein, auf den viele schon seit Wochen gewartet haben. Die närrische Zeit beginnt und die startet in Krefeld mit der Inthronisierung des neuen Prinzenpaares Dirk III. und Stefanie II. (Steinmetz).