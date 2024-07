Für nukleare Abrüstung Krefeld zeigt Flagge für den Frieden

In Vertretung von Oberbürgermeister Frank Meyer setzte Markus Schön mit dem Hissen der Friedensfahne vor dem Krefelder Rathaus ein symbolisches Zeichen für eine nukleare Abrüstung und ein friedliches Zusammenleben. Diese zwei Leitideen formulieren die Absicht des 1982 gegründeten Bündnisses, dem sich seitdem weltweit über 8000 Städte angeschlossen haben. Am 8. Juli wehten hierzulande in über 600 Städten von Berlin über Kaiserlautern und Hannover bis nach Krefeld die grün-weißen Flaggen mit der Friedenstaube von „Mayors for Peace“.