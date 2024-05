Debatte um Städtebau in Krefeld Rat will Neustart ohne das Seidenweberhaus

Die Abstimmungen fielen dann zweimal zugunsten des Seidenweberhaus-Abrisses aus: In Abstimmung Nummer eins ging es um den CDU-Antrag, den Wettbewerb für den Theaterplatz zu erweitern. Er wurde in geheimer Abstimmung mit 24 zu 28 Stimmen abgelehnt. In (nicht-geheimer) Abstimmung Nummer zwei ging es dann um den Antrag, den Wettbewerb in der geplanten Form zu beschließen, also Neuplanung des Theaterplatzes bei Abriss des Seidenweberhauses plus Neubau eines Technischen Rathauses. Dieser Antrag wurde mit 31 zu 23 Stimmen verabschiedet.