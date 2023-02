Satzungsbeschluss über Bebauungsplan Wie es nach der historischen Ratsentscheidung zu Rheinblick weitergeht

Der Rat steht am Dienstag, 28. Februar, vor einer historischen Entscheidung: Er kann den Satzungsbeschluss für das Rheinblick-Projekt fassen – genau 20 Jahre nach dem ersten städtebaulichen Wettbewerb für das Areal im Jahr 2003 unter dem Namen „Rheinblick“. Die Arbeit am Satzungsbeschluss war eine Herkulesaufgabe, weil man sich einig war, dass der Chempark auf keinen Fall in seiner Entwicklung gebremst werden dürfte. Das ist gelungen – auch der Chempark betrachtet den Bebauungsplan, wie er nun verabschiedet werden soll, als vorteilhaft und bessere Lösung gegenüber dem Ist-Zustand ohne Bebauungsplan. Wie geht es weiter?