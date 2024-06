45-Millionen-Projekt am Elfrather See in Krefeld Rat vertagt öffentliche Debatte über Grundschuld für den Surfpark

Hintergrund: Nach dem, was bisher bekannt ist, will der Surfpark-Investor von 45 Millionen Invest für den Surfpark 30 Millionen an eigenem Kapital einsetzen und 15 Millionen finanzieren. In Rede steht, dass diese 15 Millionen über die Eintragung einer Grundschuld abgesichert werden sollen – unter bestimmten Bedingungen müsse dafür die Stadt, also der Steuerzahler, einstehen, heißt es. Bekannt ist allerdings nur ein schmaler Ausschnitt aus dem Stand der Verhandlungen, der zudem offenbar in Bewegung ist. Ein Elakari-Sprecher hatte gesagt, es sei Bewegung in den Gesprächen.