Gutachten „KrefeldKlimaNeutral 2035“ Packende Debatte mit Überraschung – Rat beschließt Klimakonzept für Krefeld

Das reichte Björna Althoff nicht, sie bleib bei der Fundamentalkritik und berief sich auf Wissenschaft und Experten, die Wasserstoff als Heizmittel scharf ablehnten: „Mir fehlt jedes Verständnis dafür, dass ein so irrationaler Vorstoß in dem Gutachten landen konnte.“ Alle Vorbehalte in der Beratungsphase seien „stur ignoriert worden“, wie es überhaupt eine „krasse Ignoranz gegenüber der Wissenschaft“ sei, an der Option Wasserstoff festzuhalten; so werde suggeriert, all das sei möglich. Althoff betonte mehrfach, dass es ihr wehtue, dem Klimaschutzkonzept nicht zuzustimmen, weil es viele gute Ansätze, Maßnahmen und Kostenbezifferungen nenne. „Trotzdem fehlt mir der Mehrwert, um dieses (Wasserstoff-) Szenario in Kauf zu nehmen.“ Sie sah keine Aufbruchstimmung, beklagte, dass nicht einmal Zwischenziele verbindlich festgelegt seien, und bewertete das Konzept als unverbindliche Absichtserklärung. Sie wirkte traurig und angefasst, als sie das sagte.