Politisches Nachspiel zu Demonstration gegen Rassismus in Krefeld Rat bekennt sich zum Schutz von Migranten und rechnet mit AfD ab – beklemmende Worte über Todeslisten

Einstimmig – bei Enthaltung der AfD – hat der Rat in seiner Sitzung am Mittwoch einem FDP-Antrag zugestimmt, in dem in mehreren Punkten das Bekenntnis „Krefeld schützt und braucht Menschen mit Migrationshintergrund“ entfaltet wird. Sprecher aller Fraktionen nutzen den Tagesordnungspunkt, um sich im Nachgang zu der Demonstration gegen Rassismus am vergangenen Samstag zu Menschenrechten und Demokratie zu bekennen und zugleich mit der in Teilen rechtsextremen AfD abzurechnen. Mehrfach wurde der AfD-Fraktionsvorsitzende Martin Vincentz direkt angesprochen, mehrfach wurde daran erinnert, was Grenzüberschreitungen hin zu Rassismus in der Nazi-Zeit bewirkt hätten. Auslöser für die Demonstration in Krefeld wie in vielen anderen Städten Deutschlands war bekanntlich ein Treffen in Potsdam, bei dem unter anderem Neonazis und AfD-Mitglieder über die Möglichkeit der millionenfachen Vertreibung von Migranten aus Deutschland diskutiert haben.