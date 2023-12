Rückschlag für den KFC Uerdingen Rat lehnt Vertragswerk zu den Grotenburg-Namensrechten ab

Oberbürgermeister Frank Meyer warb eindringlich in einem langen Beitrag für Zustimmung zu dem Vertragswerk. Er wies den Vorwurf der Intransparenz zurück; er habe vor einem halben Jahr auf einer Fraktionsvorsitzendenkonferenz umfassend über diesen Plan informiert. Niemand habe in dem halben Jahr etwas dazu gesagt, daraus sei zu schließen, dass man den Vertrag jetzt schlicht nicht wolle. 40.000 Euro pro Jahr sei eine extrem relevante Summe für den Verein in der 5 Liga. Die Summe ist Meyer zufolge auch angemessen. Das Geld bemesse sich auch nach der Liga; bei einer höherer Liga müsse natürlich neu über die Geschäftsgrundlage nachgedacht werden, weil die Reichweite eine ganz andere sei. Auch habe niemand mehr Geld geboten. Meyer verwahrte sich dagegen, sich jetzt zu empören und so zu tun, als handele es sich um pseudokriminelle Machenschaften. Ein Vertrag, bei dem das Geld an die Stadt fließt, wolle Sponsor Kont nicht, weil das Geld ja gerade dem Verein zugutekommen soll. Meyer sagte eindringlich, der Rat habe die Möglichkeit, den Verein zu unterstützen, ohne dass es die Stadt einen Cent koste. „Das hat nichts mit Intransparenz und Mauschelei zu tun.“ Er zeigte sich auch offen dafür, dieses Verfahren auf alle Vereine auszudehnen. „Wenn das jetzt Schule macht, dann ist das doch gut. Ich verstehe nicht, wo das Problem ist. Die Stadt kostet es kein Geld. Das ist doch save.“ Wenn der Rat das Verfahren jetzt ablehne, „mit welcher Begründung wollen Sie das anderen Vereinen verwehren?“, sagte Meyer und appellierte erneut, die Bedenken zurückzustellen, denn zurzeit habe es der KFC unverschuldet nicht leicht.