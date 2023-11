Hubert Houben Kampfbahn Rat gibt grünes Licht für Stadionsanierung

Die Hubert Houben Kampfbahn hat sportlich großartige Zeiten erlebt. Sie ist auch architektonisch ein Juwel und in die Denkmalliste der Stadt aufgenommen. Dessen ungeachtet ist die historische Sportstätte in die Jahre gekommen und über die Zeit verwahrlost und in keinem guten Zustand. Der Stadtrat hat nun einstimmig beschlossen, das zu ändern. Er hat grünes Licht für die Sanierung gegeben. Der Kommunalbetrieb Krefeld (KBK) kann nun den Auftrag für den ersten Bauabschnitt der so genannten Variante II erhalten. Im Anschluss können die Planungen konkretisiert und die Leistungen ausgeschrieben werden. Für die Sanierung seien im Haushalt bislang rund 3,2 Millionen Euro vorgesehen, berichtete ein Stadtsprecher.