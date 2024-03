Ehemalige Brachfläche in Krefeld Stadtrat entscheidet über neues Quartier an der Westparkstraße

Der Stadtrat entscheidet in seiner Sitzung am Donnerstag, 7. März, über die geplante Bebauung im Bereich Westparkstraße, Mengelbergstraße und Am Canisiusplatz. Dort entsteht ein neues Quartier, dessen Kernelement die Rheinlandhallen werden sollen. Ein Investor will auf der gewerblichen Brachfläche des ehemaligen Kerrygold-Geländes eine Doppel-Eishalle mit Parkhaus und integrierter Dreifach-Turnhalle für Schulen und Vereine errichten. Auf dem Areal der jetzigen Eishallen sollen dann durch den gleichen Investor Arztpraxen, eine Kita, Angebote für Senioren, Büros und Wohnungen entstehen.