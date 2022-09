Ratssitzung : Grünes Licht für Stärkungspaket und DHZ

Anwohner demonstrieren auf dem Theaterplatz gegen den Standort Schwertstraße für ein Drogenhilfezentrum (DHZ). Vergeblich: Der Beschluss, der den Weg für das DHZ an dieser Stelle freimacht, fand eine Mehrheit. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Zwei für die Stadt zentrale Projekte sind im Rat verabschiedet worden: das Stärkungspaket Innenstadt und das Drogenhilfezentrum. Beim Stärkungspaket war spürbar: Rat und Verwaltung wollen einen Durchbruch für die City.

Von Jens Voss

Auf der Ratssitzung am Mittwochabend sind gleich zwei für Krefeld zentrale Themen behandelt worden: das geplante Drogenhilfezentrum an der Schwertstraße und das „Stärkungspaket Innenstadt“, das Oberbürgermeister Frank Meyer mit den zuständigen Dezernenten am vergangenen Freitag vorgestellt hatte. Die Sitzung im Seidenweberhaus war flankiert von einer Demonstration: Anwohner der Schwertstraße protestieren gegen den Standort. Geholfen hat es nicht, es gab in geheimer Abstimmung eine Mehrheit von 31 zu 21 Stimmen für den Standort. Zuvor hatten sich SPD, Grüne, FDP, Ralf Krings (Freie Wähler) und Linke dafür ausgesprochen, CDU, AFD und Salih Tahusoglu („wir Krefeld“) dagegen.

Info So arbeitet das Drogenhilfezentrum Betreiber: Caritas; beschlossen ist zudem eine Ordnungspartnerschaft zwischen Verwaltung, Polizei, Kommunalem Ordnungsdienst und der Staatsanwaltschaft. Öffnungszeiten: sieben Tagen die Woche jeweils acht Stunden täglich. Regeln: Zutritt in der Regel nur für volljährige Konsumenten; Verbot vom Handel mit Betäubungsmitteln; Konsum nur von selbst mitgebrachte Drogen. Ausstattung: sechs Plätze zum Konsum plus Aufenthaltsbereich; Dauer des jeweiligen Konsumvorganges: 30 Minuten. Aus hygienischen Gründen werden Konsumutensilien ausgegeben, nur sie dürfen benutzt werden. Weitere Betreuung: Wundversorgung, Impfungen, Gesundheitsvorsorge insbesondere bezüglich HIV und Hepatitis, Anbindung an das Hilfesystem, stabilisierende Hilfen, Ermutigung zum Ausstieg.

Das Stärkungspaket zur Attraktivierung der City wird von den Innenstadtakteuren sehnlichst erwartet: Christoph Borgmann, Vorsitzender der Krefelder Werbegemeinschaft, erklärte bei der Vorstellung des Programms von „Krefeld emotional“ (24./25. September) vor der Ratssitzung: „Der Vorstand begrüßt ausdrücklich die Einbringung zum Stärkungspaket Innenstadt. Das ist überfällig. Es kann beitragen zum Gefühl, dass die Stadt etwas ändern will.“

Trotz der einhelligen Zustimmung am Ende war die Debatte um das Stärkungspaket auch von zwiespältigen Gefühlen geprägt: einerseits von dem Bekenntnis, dass endlich gehandelt werden müsse, andererseits von Skepsis über die Umsetzbarkeit, vor allem was die juristisch schwierigen Verbote des Bettelns und des Alkoholkonsums in der City angeht. Dennoch: Die Sehnsucht, dass es einen Ruck in der Stadt gibt, war prägend für viele Beiträge.

„Die Zeit des Redens ist vorbei, jetzt müssen endlich Taten folgen“, sagte etwa SPD-Sprecherin Stella Rütten. SPD, Grüne und FDP wollten den Antrag zum Stärkungspakt so ergänzt wissen, dass sofort mit der Umsetzung der Maßnahmen begonnen werde. FDP-Fraktionschef Joachim Heitmann betonte in dem Zusammenhang, dass es Regeln gegen aggressives Betteln bereits in der Ordnungsbehördlichen Verordnung der Stadt gebe.

In diese Richtung – sofort anfangen, sich nicht erst in Ausschussdebatten verlieren – ging auch ein Antrag der CDU, in dem ausdrücklich die zeitnahe Umsetzung der Maßnahmen gefordert wurde, die ohne Beschlüsse umgesetzt werden können. CDU-Sprecher Timo Kühn betonte: „Wir wollen das Paket nicht zerreden.“ Er nahm für seine Fraktion in Anspruch, dass das nun vorgelegte Stärkungspaket viele Elemente enthalte, die die CDU seit 2019 in Anträgen gefordert habe.

Die Debatte geriet auch zur politischen Abrechnung mit dem Konzept „Handeln und Helfen“, das der Oberbürgermeister 2018 vorgelegt hat. Unterm Strich sei kein Erfolg zu sehen, sagte Ratsherr Jan Hertzberg (Die Partei). Andreas Drabben (Freie Wähler) sprach rundum von „verlorenen Jahren“. Für die CDU forderte Britta Oellers, dass nun die Leute in den Blick genommen werden müssen, die in der Innenstadt leben und arbeiten: Nicht nur den Drogenabhängigen, auch ihnen müsse geholfen werden, „damit unsere Stadt wieder lebens- und liebenswert wird“. Der Tenor war immer der Gleiche: Es muss sich spürbar und schnell etwas ändern.

Nach einer Sitzungsunterbrechung, in der sich die Fraktionen neu beraten haben, wurde schließlich ein leicht redigierter Beschlussentwurf einstimmig angenommen.

Beim Thema Drogenhilfezentrum (DHZ) prallten die bekannten Positionen aufeinander. Die CDU lehnt das Drogenhilfezentrum am Standort Schwertstraße ab und bekräftigte die Forderung, dort erneut eine Kita einzurichten; Britta Oellers verwies dazu auf 1300 fehlende Kita-Plätze in Krefeld.

Für die SPD versprach Stella Rütten, niemanden, der Hilfe braucht, allein zu lassen. Sie sprach von „konstruktiven Gesprächen“ mit der Bürgerinitiative Hoffnung, die gegen den Standort kämpft. Ralf Krings (Freie Wähler) warb bei den Anwohnern, von denen einige die Ratssitzung verfolgten, um Zustimmung: Das Drogenhilfezentrum mit den beschlossenen flankierenden Maßnahmen zur Quartiersentwickelung sei eine Chance für das seit Jahrzehnten vernachlässigte Viertel. Für die AFD erklärte Martin Vincentz, er halte den Standort für falsch; Erfolg hätten solche Einrichtungen nur in der Nähe von Drogenhotspots, und nur dort würden die Anwohner dies auch als Entlastung empfinden. So aber belaste man ein anderes Viertel zusätzlich.

FDP-Mann Heitmann warf den Gegnern des Standorts im Rat vor, nicht Farbe zu bekennen, wo man denn ein solches DHZ platzieren solle. Man werde nirgends einen Ort finden, an dem die Leute darüber begeistert wären. Heitmann verwies auch auf die Maßnahmen zur Stärkung des Viertels. Irgendwann müsse man eine Entscheidung treffen. Salih Tahusoglu („wir Krefeld“) lehnte das DHZ ab, weil er befürchtet, dass die Versprechungen fürs Quartier nicht umzusetzen sind. Er forderte, nicht in Steine, sondern in Köpfe zu investieren und mehr Mitarbeiter für aufsuchende Sozialarbeit einzustellen.

Für die SPD verwies Jürgen Hengst darauf, dass sich der Standort Schwertstraße unter rund 20 Standorten gutachterlich als der am meisten geeignete herauskristallisiert habe. Ein besserer Standort sei nicht in Sicht. Er sagte zu, die Umsetzung der Maßnahmen zur Stützung des Quartiers genauestens zu überprüfen. „Nehmen Sie uns bitte ab, dass wir das intensivst tun werden“, sagte er an die Adresse der Kritiker des Standortes.