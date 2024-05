Ratssitzung in Krefeld CDU-Antrag abgelehnt – Rat bestätigt Abriss des Seidenweberhauses

In Abstimmung Nummer eins, die geheim ausgeführt wurde, ging es um einen Antrag der CDU, den Wettbewerb zum Theaterplatz um den Punkt „Erhalt oder Teilerhalt des Seidenweberhauses“ zu erweitern. Gegen den CDU-Antrag sprachen sich in der Debatte SPD, Grüne sowie der Einzelvertreter Jan Hertzberg („Die Partei“) aus. Auch der mit etwas Verspätung gekommene Salih Tahusoglu gehört zu den Gegnern des CDU-Antrags. Die Mehrheit gegen den CDU-Antrag stand am Ende, obwohl der grüne Ratsherr Rolf-Bernd Hechler seine Enthaltung ankündigte. Er erklärte, die Position der CDU zu teilen, wollte aber nicht das Zünglein an der Waage sein. Am Ende wurde der CDU-Antrag mit 24 zu 28 Stimmen abgelehnt.