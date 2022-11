Studiobühne II in der Fabrik Heeder in Krefeld : Rapunzel verzaubert Groß und Klein im Kresch

Rapunzel im Kresch: Die Mutter (Ilka Luza) bringt ihren Mann (Volker Diefes) mit den Essgelüsten einer Schwangeren in die Bredouille. Als Strafe für den Rapunzel-Diebstahl bestimmt eine Zauberin, dass die Tochter (Christina Wouters) an ihrem 14. Geburtstag zu ihr in die Zauberlehre kommen muss. Foto: Kresch

Krefeld Rapunzel feierte als diesjähriges Weihnachtsmärchen des Kresch-Theaters Premiere. Die Geschichte der Gebrüder Grimm kam in der Bearbeitung von Dirk Salzmann und Regie von Dorothea Booz auf die Bühne. Dort hatten auch Kinder in einer eigenen Reihe ihre Plätze.

Großer Andrang und viel Gewusel herrscht am Samstagabend im Vorraum der Studiobühne II in der Fabrik Heeder. Die Premiere für Rapunzel, das diesjährige Weihnachtsstück des Kresch-Theaters, steht an. Das Märchen der Gebrüder Grimm kommt in der Bearbeitung von Dirk Salzmann und Regie von Dorothea Booz auf die Bühne – und wer die Geschichte kennt, dass für die Geschichte mit dem langen Zopf auch nur diese Studiobühne den richtigen Raum dafür bieten kann.

Während sich das Publikum in den Reihen niederlässt und die Kinder in einer eigenen Reihe gleich am Rand der Bühne ihre Plätze finden, sitzen im Düstern der Bühne schon eine strickende Frau und ein Korbflechter bei seiner Arbeit. Die Szene versetzt das Publikum in das Mittelalter und vor eine bescheidene Hütte an einem Waldrand (Bühnenbild und Kostüme Beate Krempe). Zur Arbeit singt man in jener Zeit und so stimmen die beiden das Lied „Spannenlanger Hansel, nudeldicke Dirn“ an.

Info Viele Vorstellungen sind bereits ausverkauft 29 Aufführungen hat das Kresch für „Rapunzel“ angesetzt, 20 sind bereits komplett ausverkauft, für andere gibt es nur Restkarten. Aktuelle Infos zu den Terminen und Kartenreservierungen über die Homepage des Kreschtheaters: www.kresch.de

Es wird deutlich, dass es sich um ein Elternpaar handelt. Die Mutter (Ilka Luza) ist hochschwanger und bringt schließlich ihren Mann (Volker Diefes) mit den Essgelüsten einer Schwangeren in die Bredouille. In ihrer Nähe und immer vor ihren Augen befindet sich ein Gärtchen, in dem gerade die Rapunzelpflänzchen erntereif sind. Diese Abwechslung in einem monotonen Speiseplan mit Rübenmus, über den sich der Ehemann beschwert, ist zwar schon verlockend, aber der Mann hat Skrupel, sich dort an fremden Eigentum zu bedienen. Er hat Angst vor dem Zauber, der über dem verlassen scheinenden Garten zu liegen scheint. Doch er lässt sich von seiner Frau überreden und ignoriert auch die Warnung zweier Eulen aus dem ersten Obergeschoss, es nicht zu tun.

Als der Mann zu pflücken beginnt, gibt der Himmel ein deutliches Zeichen und es erschallt der erste Donner des Abends. Kinder, die noch nicht wetterfest für Theatergewitter mit Donner und Blitz sind, sollte man in dieser Aufführung eher nicht in die Kinderreihe lassen, von der sie sich im Notfall den Weg in Mutters sicheren Schoß erst noch suchen müssen, sondern sie zum schnellen Trösten besser gleich in seiner Nähe halten.

Das Märchen sei in wenigen Worten zusammengefasst: Als Strafe für den Rapunzel-Diebstahl bestimmt eine Zauberin, der der Garten gehört, dass die Tochter (Christina Wouters) an ihrem 14. Geburtstag zu ihr in die Zauberlehre kommen muss. Der lange Zopf des Mädchens und ein Prinz (Alexander Seidmann) werden wichtige Rollen auf dem Weg zu einem glücklichen Ausgang der Geschichte spielen.

Dabei gibt es immer wieder kindgerechte lustige Rätsel, da Rapunzel eigentlich lieber Witzeerzählerin statt Zauberin werden möchte, aber auch die Eltern lieben lustige Fragen, wie zum Beispiel „Was sagt der Holzwurm-Papa am Abend? Husch, husch ins Brettchen!“ „Warum summen Bienen? Weil sie den Text vergessen haben!“ „Was ist traurig und sitzt auf einem Baum? Es ist eine Heule!“ Zum Heulen ist letztendlich auch das Schicksal für die Zauberin: Ihre Schülerin hat gut gelernt, denn in einem eindrucksvollen Kampf auf Distanz siegt sie über ihre ungeliebte Lehrmeisterin und kann damit das gute Ende der Geschichte einleiten. Wenn auch die Hexe am Ende als große Verliererin dasteht, so kann man ihre Darstellerin als große „Gewinnerin“ dieses Spiels bezeichnen. Ilka Luza verkörpert diese Rolle sowie diejenige der Mutter so hervorragend, dass es erst beim Abschlussapplaus auffällt, dass da die Hexe beim Defilee fehlt – und Luza jetzt eben im Kostüm der Mutter auf der Bühne steht.