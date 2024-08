Wirtschaft in Krefeld Radwell wird offizieller Siemens-Lieferant

Nach der jüngsten Expansion in Deutschland und Großbritannien – der Übernahme der deutschen und britischen Niederlassungen von Northern Industrial – gehört Radwell International nun auch in Europa zu den größten Unternehmen seiner Branche. Das US-amerikanische Unternehmen mit Hauptsitz in New Jersey sei weltweit führender Anbieter von herstellerübergreifenden Ersatzteil- und Reparaturlösungen in den Bereichen Industrieelektronik, Robotik und Automation, berichtete eine Unternehmenssprecherin. Das 1979 gegründete Unternehmen beschäftige inzwischen mehr als 2400 Mitarbeitende an mehr als 80 Standorten.