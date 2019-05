Bauprojekt in Krefeld : Neuer Radweg endet vor Gleisen

Krefeld Bürger nennen es „Schildbürgerstreich“: Der neue Radweg an der Anrather Straße bleibt gesperrt, weil der Umbau des Bahnübergangs nicht erfolgt ist. Ein Zeitfenster dafür gibt es nicht, der frisch geteerte Radweg endet vor den Gleisen.

Der Lückenschluss des Radwegs an der Anrather Straße zwischen Hückelsmaystraße und dem Gewerbegebiet Fichtenhain war eine jahrelange Hängepartie. Jetzt ist das Teilstück fertig geworden – doch die Hängepartie geht in die nächste Runde. Denn der nagelneue Radweg bleibt vorerst gesperrt und endet auf Fichtenhainer Seite abrupt vor den Bahngleisen. Dort fehlt ein Übergang für Radfahrer. Und das könnte auch noch eine Weile so bleiben. Grund ist die Gleisstrecke, die von der Deutschen Bahn nicht mehr genutzt und daher entwidmet wird. „Das kann nach Aussage der Deutschen Bahn drei bis fünf Jahre dauern“, berichtete Heinz-Albert Schmitz, CDU-Ratsherr und Mitglied der Bezirksvertretung West in der jüngsten Sitzung des Gremiums. Michael Hülsmann von der Krefelder Stadt- und Verkehrsplanung legte sich in am Donnerstag in der Bezirksvertretung Fischeln nicht auf einen genauen Zeitrahmen fest, denn dieser sei nicht bekannt und die Bahn lasse sich nicht in die Karten schauen. Der Umbau des Bahnübergangs solle aber „so schnell wie möglich“ erfolgen. Nach seiner Aussage werden die Gleise künftig nur noch von Outokumpu genutzt. Daher müsse der Bahnübergang nicht mehr voll gesichert werden. Seine Vermutung ist, dass dort der Verkehr künftig mit Lichtsignalen geregelt oder für Radfahrer und Fußgänger Umlaufgitter aufgestellt werden. Nur wann das passieren werde, sei eben fraglich.