Ärger in Krefeld-Bockum : Streitfall Emil-Schäfer Straße

Krefeld Die Emil-Schäfer-Straße ist in einem sehr schlechten Zustand. Bürger und Bezirksvertreter Ost weisen seit langem auf die Gefahren für Schüler hin. Ohne Erfolg.

Krefelds Straßen sind für viele Bürger ein Ärgernis. Schlaglöcher, herausstehende Gehwegplatten, Pfützen und andere Schäden gehören zum Normalbild. Was also in der Stadt durchaus üblich ist, sorgt im Fall der Emil-Schäfer Straße in Bockum für Streit zwischen Bürgern und Bezirksvertretung auf der einen und Verwaltung auf der anderen Seite.