Gespräche mit den Grünen ab Mittwoch : Kerstin Radomski für die CDU bei NRW-Koalitionsverhandlungen

Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Politikerin aus Krefeld ist unter anderem auch Verbindungsperson zwischen der NRW-Landesgruppe der CDU im Deutschen Bundestag und der CDU-Landtagsfraktion.

Im Rahmen der Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und Bündnis 90/Die Grünen zur Bildung der künftigen NRW-Landesregierung wird die Verhandlungsgruppe zu den Themen Haushalt, Personal und Finanzen erstmals am kommenden Mittwoch in Düsseldorf tagen. Kerstin Radomski, CDU-Bundestagsabgeordnete für Krefeld, Moers und Neukirchen-Vluyn, freut sich über ihre Berufung in das Gremium, dem sie als einzige CDU-Haushaltspolitikerin auf Bundesebene angehört: „Ich setze auf das bereits im Vorfeld spürbare gute und konstruktive Verhandlungsklima beider Seiten. Eine stabile Landesregierung braucht eine solide Haushaltspolitik, und der gemeinsame Wille dazu wurde bereits in den vergangenen Tagen deutlich."

Der NRW-Landeshaushalt hat aktuell ein Volumen von 87,5 Milliarden Euro. CDU und Bündnis 90/Die Grünen stellen jeweils sechs Mitglieder, die CDU-Seite wird von NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper angeführt. Radomski gehört seit 2005 dem Landesvorstand der CDU in NRW an und begleitete in dieser Funktion bereits die Koalitionsverhandlungen der vergangenen beiden Landesregierungen unter CDU-Führung. Sie ist auch die Verbindungsperson zwischen der CDU NRW-Landesgruppe im Deutschen Bundestag und der CDU-Landtagsfraktion. Die beiden möglichen Koalitionspartner hatten sich im Vorfeld auf das gemeinsame Sondierungspapier „Für die Zukunft von Nordrhein-Westfalen" verständigt und betont, dass sich beide Seiten ausreichend in den gemeinsamen Zielen wiederfinden müssen.