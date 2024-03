Krefelder Polizei sucht Zeugen Radlerin mit Zahnlücke flüchtet nach Unfall

Eine Fahrradfahrerin ist nach einem Verkehrsunfall in Krefeld geflüchtet. Laut Polizei spazierte ein 70-Jähriger am Freitag, 23. Februar, gegen 21 Uhr auf der Fegeteschstraße, als er kurz hinter der Legionstraße von einer Radfahrerin umgefahren wurde. Der Mann verletzte sich dabei leicht. Die Frau verweigerte die Herausgabe der Personalien und flüchtete in Richtung Uerdingen. Sie fuhr mit einem unbeleuchteten Damenrad, das jedoch ein auffällig großes, silbernes Frontlicht hatte. Der Geschädigte schätzt das Alter der Frau auf 30 bis 40 Jahre. Sie trug kurze Haare und ihr fehlten vorne rechts mehrere Zähne. Sie hatte eine Umhängetasche dabei. Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Hinweise auf die Radfahrerin geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02151 6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden.