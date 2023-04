Straßenverkehrstest in Krefeld Radfahrprüfung an Grundschulen steht an

Insgesamt 31 Krefelder Grundschulen an 33 Standorten beteiligen sich an der Aktion, die bereits zum 27. Mal in Zusammenarbeit mit dem Schulamt für die Stadt Krefeld, den Verkehrssicherheitsberatern der Polizei und den Fachberatern des Schulamtes für Verkehrserziehung durchgeführt wird, gab die Stadt an.