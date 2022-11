Unfall in Krefeld Radfahrer schwebt nach Sturz in Lebensgefahr

(jon) Laut Polizei befuhr ein 87-Jähriger am Samstag, 26. November, um 16.30 Uhr auf seinem Fahrrad die Marktstraße in Richtung der Kreuzung der Breite Straße. Eine Zeugin, die zu Fuß in der Fußgängerzone der Marktstraße unterwegs war, sah aus dem Augenwinkel, dass der Fahrradfahrer deutlich unsicher fuhr, plötzlich das Rad nach hinten kippte und der Mann mit dem Kopf auf den Boden aufschlug. Er trug keinen Fahrradhelm.