Demonstration in Krefeld Zweirad-Protest gegen Schlagloch-Pisten – „Fahrrad-Welle auf den Wällen“

Die Krefelder Fridays for Future Klimaaktivisten haben die am Vortag stattfindende europaweite Klima-Demonstration für Krefeld auf die Fahrrad-Demonstration am 1. Juni verschoben und wirken ebenfalls mit. Klimaaktivistin Björna Althoff erklärt dazu: „Die Umsetzung der Verkehrswende erhält durch die Klimakrise eine Dringlichkeit, die tagtäglich wahrnehmbar und wissenschaftlich bewiesen ist, aber noch nicht auf allen politischen Ebenen angekommen ist. Die Verkehrsemissionen stagnieren auf hohem Niveau in Deutschland und das obwohl einfache Maßnahmen längst klar sind.“