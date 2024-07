Unfall in Krefeld Radfahrer in Oppum verletzt – Autofahrer flüchtet

Wie die Polizei weiter mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Montagnachmittag gegen 17 Uhr. Ein 65-jähriger Radfahrer fuhr dabei in den Kreisverkehr an der Buddestraße. Als er diesen an der Hauptstraße in Richtung Untergath verlassen wollte, überholte ihn von links ein schwarzer SUV mit Krefelder Kennzeichen. „Das Auto fuhr dabei so dicht an dem Fahrradfahrer vorbei, dass dieser die Kontrolle über sein Fahrrad verlor, gegen eine erhöhte Bordsteinkante fuhr und stürzte“, so die Polizei. Dabei prallte der Radfahrer gegen eine Straßenlaterne und verletzte sich. Der schwarze SUV habe sich dann, ohne anzuhalten, über die Hauptstraße weiter in Richtung Untergath entfernt. Der 65-Jährige wurde vor Ort von einem Rettungsdienst behandelt.