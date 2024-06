Raderlebnistag in Krefeld Neue Fahrradroute führt an Street Art vorbei

Ganz neu wird auf Krefelder Stadtgebiet eine „Street-Art-Route“ angeboten, die auf 29 Kilometern entlang vielseitiger Kunstwerke an Wänden und Fassaden führt. Beginnend am Großmarkt, wo die Teilnehmer der Urban Art Gallery im Stadtjubiläumsjahr 2023 ihre grafischen Visitenkarten hinterlassen haben, geht die Route über 18 Stationen an verschiedenen Street-Art-Standorten vorbei, unter anderem an der Rhine Side Gallery und am Seidenweberhaus. Im Mittelpunkt stehen die Arbeiten, die im Zuge der Urban Art Gallery an Hauswänden, Mauern und Fassaden im ganzen Stadtgebiet entstanden sind.