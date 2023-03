Anlaufstelle an Alter Linner Straße in Krefeld Quartiersbüro am Schinkenplatz ab sofort geöffnet

Gleichzeitig soll das Quartiersbüro ein Raum für engagierte Menschen aus dem Quartier sein und diesen zur Verfügung stehen, zum Beispiel der Bürgergesellschaft Schinkenplatz. „Die Angebote innerhalb der Woche werden sich jetzt im Laufe der Zeit weiter konkretisieren. Wir freuen uns sehr, wenn wir in Zukunft mit vielen Menschen aus dem Quartier in Kontakt kommen“, sagt Tinka Siepmann, die in Zusammenarbeit mit Sandy Schilling für die konkrete Umsetzung von Maßnahmen in den Innenstadtquartieren Hardenbergplatz, Bleichpfad und Stephanplatz verantwortlich ist. Gleichzeitig soll die Quartiersentwicklerin durch ihre direkte Anbindung an ein Quartier zusätzlich Ressourcen und Versorgungslücken stärken und AkteursNetzwerke über Sozialraumkonferenzen initiieren.