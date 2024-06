Wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt Krefelder Quartett soll 18-Jährigen geschlagen und getreten haben

Der 18-jährige Geschädigte erklärte im Zeugenstand, nicht mehr genau zu wissen, was am Tatabend passiert sei: „Ich wurde angegriffen und bin dann umgekippt“, sagte er. „Vor den Schlägen und Tritten hatte ich mit niemandem Streit.“ An Schmerzen nach dem Vorfall habe er keine Erinnerung mehr. Die Vorsitzende wies den Zeugen darauf hin, dass er unmittelbar nach der Tat aber sehr konkrete, detaillierte Erinnerungen an den Angriff hatte, wie aus dem Protokoll über seine polizeiliche Vernehmung ersichtlich sei. Das könne ja sein, meinte der Geschädigte, mittlerweile wüsste er aber nicht mehr so viel. Und was die Angeklagten beträfe: Davon erkenne er niemanden.