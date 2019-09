„Krefeld pur“ : Mode, Musik und Traumwetter

Krefeld Zufriedenheit über das neue Konzept, Partylaune am Samstagabend: Krefeld erlebte ein entspanntes Mode- und Musikwochende.

„Krefeld pur“ war erfolgreich, der Publikumszuspruch war am Samstagabend sogar so groß, dass die Sicherheitskräfte die Königstraße sperrten und niemanden mehr zusätzlich in die Straße ließen. Aufgegangen ist auch das Prinzip der mobilen Bühnen, das die Modenschauen näher an die Geschäfte brachte, in der es sie zu kaufen gibt. Die Gäste haben die Idee angenommen. „Im Anschluss an die Show war der Laden voll“, sagte etwa Thomas Lache, Inhaber von Tommy Hilfiger an der Königstraße. Fabelhaft war auch der Zuspruch bei der Neueröffnung von Maerz (Angerhausenstraße); das Unternehmen erlebt mit seinen modernen Strick-Outfits gerade einen Aufschwung. „Es war für alle Stores ein erfreuliches Wochenende“, resümiert Lache.